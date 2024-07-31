OSBÜK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı.OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Erzurum Merkez 1. OSB Başkanı Murat Urkuç, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 28 OSB’nin başkan ve bölge müdürlerinin katıldığı toplantıda, bölge OSB’lerinin talep, sorun ve çözüm önerileri istişare edildi. Toplantıda konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye açısından önemini vurguladı. Kütükcü, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 28 organize sanayi bölgesinden 20’sinin işletme aşamasında olduğunu kaydederek, “Bu OSB’lerimizde bin 174 fabrikamız üretim yapıyor, 80 bine yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlanıyor” dedi.Doğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye’nin sanayileşme mücadelesinde son derece kritik bir öneme sahip olduğunun da altını çizen Kütükcü, “Doğu Anadolu’da güçlü bir sanayi inşa etmeden, bu bölgedeki organize sanayi bölgelerimizin yatırım ve üretim kapasitesini artırmadan, Türkiye’yi gerçek bir sanayi ülkesi haline getirmek mümkün değil. Çünkü tüm olumsuzluklara rağmen bu bölgenin müthiş bir yatırım ve üretim iştahı var. Türkiye’de 1961 ile 1976 yılları arasında kurulan ilk 10 OSB’den ikisi olan Erzurum Merkez 1. OSB ve Kars OSB’miz, bu bölgede kuruldu. Yani Doğu Anadolu Bölgemiz, Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgelerini kurmuştur. Ülkemizin üretim yolunu seçerek yoğun bir sanayileşme mücadelesi verdiği bu dönemlerde, Doğu Anadolu Bölgemizin de, üretim yolunu seçmesi takdire şayandır” dedi.“En büyük ortak hedefimiz güçlü bir Türk sanayisi”Konuşmasının devamında, OSB’lerdeki her fabrikanın Türkiye’nin geleceği için çok kıymetli olduğunu aktaran Kütükcü, güçlü sanayi, güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Kütükcü konuşmasını şu sözlerle tamamladı:“Türkiye’nin dört bir köşesinde yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan organize sanayi bölgeleri olarak bizim en büyük ortak hedefimiz, güçlü bir Türk sanayisidir, güçlü Türkiye’dir. Tüm zorlu şartlara rağmen bu motivasyonla çalışıyor, üretiyoruz. İnşallah aynı motivasyonla, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. OSBÜK Başkanı olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Doğu Anadolu Bölgemizin sanayileşmesi için mücadele etmeye her zaman hazırım. Yeter ki, yatırımlar artsın, sanayi üretimimiz güçlensin, Türkiye büyüsün. Bizim, yatırım yapmaktan ve sanayi üretimimizi artırmaktan başka yolumuz yok. İnanıyorum ki, devletimizin desteğiyle Doğu Anadolu Bölgemizde de kalkınmanın öncüsü OSB’lerimiz olacak.”“Erzurum’a yatırım yapacaklar hiç tereddüt etmesin”Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise bakanlık olarak bir taraftan Türkiye’de mevcut sanayi alanlarını rehabilite etmek için çalışırken, bir yandan da yeni sanayi alanları kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti. Erzurum’daki OSB’lerin doğrudan 6. Bölge Teşvikleri kapsamında yer alma talebine değinen Bakan Yardımcısı İnan, “Teşvik programı ile ilgili Erzurum rahat olsun. Erzurum’a yatırım yapacaklar hiç tereddüt etmesin” dedi. Konuşmasında OSB Uygulama Yönetmeliği’nin de tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden İnan, “Yönetmeliğimiz yayınlandıktan sonra OSB’lerimizi ve Erzurum sanayisini geliştirmek için yolumuza hep beraber devam edeceğiz” diye konuştu.“Erzurum OSB’leri doğrudan 6. bölge teşviki istiyor”Toplantıda Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Erzurum ekonomisi ve sanayisi hakkında bilgi verdi. Erzurum sanayisini geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Özakalın, Erzurum 2. OSB’nin lokasyon olarak avantajlı bir bölgede olduğunu, yaklaşık 5 milyon metrekare büyüklüğe ulaşan bölgeye 280’e yakın yatırımcı başvurusu olduğunu söyledi. Erzurum’daki OSB’lerin doğrudan 6. bölge teşvikleri kapsamına alınmasını talep eden Özakalın, “Bizim OSB’lerimiz, teşvik sisteminde 5+1 statüsünde. Bu sene sonunda da bu durum sonlanıyor. Biz teşvik konusunda 5+1 dediğimizde yatırımcı endişeleniyor. Dolayısıyla biz OSB’lerimizin doğrudan 6. Bölge teşvikleri kapsamına alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.Erzurum Merkez 1. OSB Başkanı Murat Urkuç da taleplerini iletti. Urkuç, “Krediye ulaşmakta zorlanıyoruz. Güneş Enerjisi Santrali kuracak sanayicilerimize çağrı mektubu verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Dünya Bankası’nın OSB’lere vereceği destekler konusunda pozitif ayrımcılık bekliyoruz” dedi.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise sanayinin bir ülkenin olmazsa olmazı olduğunu ifade ederek, “Tarım ve hayvancılık elbette çok önemli. Ama ben sanayisi olmayan şehirleri yetim evlada benzetirim. Onun için sanayi çok önemli” şeklinde konuştu. Sekmen konuşmasında, Doğu Anadolu Bölgesi’nin halen göç vermeye devam ettiğini de belirterek, bu göçün önüne geçilmesi için bölgenin sanayi alt yapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.OSBÜK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı, yapılan konuşmaların ardından istişare bölümü ile devam etti.