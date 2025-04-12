Diyadin ilçesinde, "Okuyan Şehir Ağrı" projesi çerçevesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi."Okuyan Şehir"Ağrı"projesi kapsamında, Diyadin İlçesi’ndeki Taşbasamak İlkokulu Müdürü Ergün Akdağ, Mart ayında en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirerek onları sevindirdi.Projenin amacı, çocuklara erken yaşta kitap sevgisi aşılamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak. İl genelindeki okul öncesi eğitim kurumlarında düzenlenen kitap okuma etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Etkinliklerde öğrencilerin merakı ve heyecanı gözle görülürken, öğretmenler ve veliler projeden duydukları memnuniyeti belirtiyor.Tasbasamak İlkokulu Müdürü Ergün Akdağ’ın Mart ayında en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirmesi, hem onları mutlu etti hem de motive etti. Proje çerçevesinde çocukların kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanması öncelikli hedefler arasındadır. İl genelinde çocukların katıldığı kitap okuma etkinliklerinin popülerliği giderek artıyor. Bu etkinliklerde öğrencilerin dikkat çeken merak ve heyecanı, öğretmenler ve veliler tarafından takdir ediliyor. Katkılarından dolayı projenin değeri övgüyle dile getiriliyor.