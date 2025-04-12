Ağrı’nın Diyadin ilçesinde "2025 Aile Yılı" kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali başkanlığında, 2025 Aile Yılı kapsamında Kaymakamlık konferans salonunda değerlendirme toplantısı yapıldı. İlgili kurum amirleri, okul müdürleri ve sınıf rehber öğretmenlerinin katıldığı toplantıda, aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.Toplantıda, Ağrı Aile Sosyal Hizmetler İl müdür yardımcısı Vefa çelik tarafından Aile Yılı’na özel bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, aile değerlerinin korunması, bilinçli ebeveynlik, çocuk gelişimi ve aile içi iletişimi güçlendirme konularında yapılan faaliyetler paylaşıldı. Aile Yılı farkındalık eğitimi kapsamında, sosyal deney yapılması adına kura ile belirlenen Diyadin Atatürk ortaokulu Müdürü Sedat Aydın eşini arayıp "Seni seviyorum, sen benim için değerlisin " diyerek duygusal ve eğlenceli bir an yaşattı.Ardından Kaymakam Karali, katılımcılara teşekkür ederek programı sonlandırdı.