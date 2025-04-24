Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Özel Eğitim Öğretmenlerine Dil ve Konuşma terapisi sunumu yapıldı.Diyadin ilçesinde özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlere yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Diyadin Devlet Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Mehmet Melik Özmen İlkokulu’nda görevli özel eğitim öğretmenleri, Dil ve Konuşma Terapisti tarafından bilgilendirildi.Sunumda; özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerde karşılaşılan dil ve konuşma bozuklukları, bu bozuklukların erken tanı ve müdahale yöntemleri ile sınıf içi destek uygulamaları ele alındı.Etkinlik sonunda öğretmenler, uygulamalı örneklerle desteklenen sunumun oldukça faydalı olduğunu belirterek, bu tür çalışmaların devam etmesini temenni ettiklerini ifade ettiler