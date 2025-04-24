Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği’ni (MAGİNDER) ziyaret etti.MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin yeniden yapılanma süreci ve önümüzdeki dönem projeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.Ziyarette konuşan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Başkan Er’i derneklerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Başkanımızın nazik ziyaretleri bizler için çok kıymetli. Malatya olarak 6 Şubat depremlerinin en ağır sonuçlarını yaşayan illerden biriyiz. Bu zor süreçte Başkanımızın şehrin sorunlarını yerinde tespit edip Ankara nezdinde gerekli desteği sağlama çabaları takdire şayandır" dedi.Karademir, Başkan Er ile Malatya’ya kurulması planlanan çimento fabrikası konusunu da görüştüklerini belirterek, bu projeye ilişkin dosyayı teslim ettiklerini söyledi.Başkan Sami Er ise konuşmasında ziyaretin hem bir nezaket hem de istişare ziyareti olduğunu belirtti. Malatya’yı ortak akılla yönetme anlayışını benimsediklerini vurgulayan Er, "Sivil toplum kuruluşlarımız, iş insanlarımız ve tüm paydaşlarımızla sürekli temas halindeyiz. Çimento fabrikasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda kamuoyunu detaylı şekilde bilgilendireceğiz," diye konuştu.Kamuoyunu bilgilendirme konusundaki eksiklikleri de ifade eden Başkan Er, 8 veya 9 Mayıs’ta kapsamlı bir lansman toplantısı düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve Malatya’nın geleceğine dair değerlendirmelerle sona erdi. Başkan Er, gösterilen misafirperverlik için dernek üyelerine teşekkür etti.