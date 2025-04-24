Refahiye Gençlik Merkezi’nde kültürel değerlerin yaşatılması amacıyla gençlere Ebru ve El Sanatları Kursu düzenlendi.Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Refahiye Gençlik Merkezince, kültürel mirasın yaşatılması ve bireylerin sanatsal yönlerinin güçlendirilmesi amacıyla Ebru ve El Sanatları Kursu düzenlendi. Geleneksel Türk sanatlarının önemli örneklerinden biri olan ebru sanatı ve çeşitli el işi teknikleri, kurs katılımcılarına aktarıldı.Etkinlikte ebru sanatıyla su üzerine renklerle yapılan desenler, katılımcıların hayal gücüyle birleşti ve ortaya birbirinden özgün eserler çıktı. Kurs süresince verilen eğitimler, geleneksel tekniklerin modern dokunuşlarla harmanlanmasını sağladı.Refahiye Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür etkinliklerin bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını ve kültürel kimliğin yaşatılmasına destek verdiğini vurguladı.