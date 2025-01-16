Ağrının Diyadin İlçesinde öğrenciler yeteneklerini sergiledi. Genç yeteneklerin eserleriyle dolu okul resim sergisi ziyaretçilerin beğenisi topladı.Ulukent ortaokulu öğrencileri 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılında yaptıkları çalışmaları sergiledi. Sergide, öğrencilerin yaptığı birbirinden etkileyici resimler yer alıyor. Sergi alanında, renkli tablolar, suluboya resimler, kolaj çalışmaları ve çizimler gibi çeşitli sanat eserleri sergileniyor. Öğrencilerin kendilerini ifade etme şekilleri, hayal güçleri ve farklı teknikler kullanmaları dikkat çekiyor.Ziyaretçiler, sergi alanını dolaşırken öğrencilerin farklı eserlerine şahit oluyor. Eserlerde doğa, hayvanlar, insanlar, bir çok sanatçı ve sanat akımını öğrenen çocuklar hem eğitici hem eğlenceli zaman geçiriyorlar. Her bir resim, öğrencilerin düşüncelerini ve duygularını sanat aracılığıyla aktardığı bir hikaye anlatıyor.Sergiye katılan öğrenciler, hem bireysel çalışmalarını hem de grup projelerini sergileme fırsatı buldular. Aileler, öğretmenler ve diğer öğrenciler, genç yetenekleri tebrik etmek ve onların sanatla olan bağlarını güçlendirmek için sergiyi ziyaret ettiler. Sergiye katılan herkes, öğrencilerin sanatsal gelişimine olan ilgilerini ve desteklerini göstererek onları cesaretlendirdi.