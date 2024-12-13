Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi’nde “Doğal Olan Normal Doğum” Projesi bilgilendirme standı açıldı.“Doğal Olan Normal Doğum” eylem planı kapsamında Diyadin Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinikte anne adayları ve yakınlarına yönelik olarak “Doğal Olan Normal Doğum Bilgilendirme Standı” açıldı“Doğal Olan Normal Doğum” Bilgilendirme Standında, anne adayları ve yakınlarına normal doğum, gebe okulu, gebelikte ve lohusalıkta beslenme, gebelik, doğum ve lohusalıkta fiziksel aktivite, psikolojik destek, riskli gebelik, doğum çantası hazırlama, emzirme, Yenidoğan Sağlık Taraması ve Yenidoğan Bakımı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.