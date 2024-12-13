Hakkari’de etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.Hakkari’nin etrafını saran dağlar kar örtüsüyle beyaza bürünürken, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçların camları buz tuttu. Akşam saatlerinde hafif etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu. Yol kenarında park edilen araçların camları tamamen buzla kaplandı. Cadde ve sokaklar ise adeta buz pistine dönüştü.Kar yağışı beklediklerini ancak soğuk hava ile karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, birçok sürücünün sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmak için büyük bir çaba harcadığını belirttiler.