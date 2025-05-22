Ağrı Diyadin Kaymakamı Karali’den öğrencilere kitap desteği geldi.Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Şehit İlhan Demir Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında sınıfları tek tek gezen Kaymakam Karali, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlara kitap hediye etti.Diyadin Kaymakamlığı tarafından öğrencilere sunulmak üzere toplam 2.395 kitap temin edilerek ilçedeki okullara teslim edildi. Bu girişim, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayı ve kitap okuma alışkanlığını artırmayı hedefliyor.Ziyaret kapsamında okulun fiziki durumu da yerinde incelendi. Kaymakam Karali, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim süreci üzerine değerlendirmelerde bulundu.