Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri bestekâr, musikişinas ve ses sanatçısı Metin Kara’yı misafir etti."Şehir ve Kültür" dersi kapsamında ağırlanan ses sanatçısı Metin Kara öğrencilere Ahmet Hamdi Tanpınar’ın "Beş Şehir" adlı eserinin "Erzurum" kısmında Erzurum musiki geleneği ve türkülerine dair yaptığı tespitleri paylaştı, bu eserde geçen "Sarı Gelin, Kervankıran Yıldız, Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın" gibi türküleri seslendirdi.Ahmet Hamdi Tanpınar’ın tespitleri doğrultusunda Erzurum’un İstanbul’dan Tebriz’e, Kafkasya’dan Yemen’e çok geniş bir musiki damarı olduğu üzerinde durulan sohbette, coğrafyanın kendi sesini ve manasını ürettiğine dikkat çekildi. Öğrencilere aşıklık geleneği hakkında da bilgiler veren Metin Kara, öğrencilere Erzurum türkülerinde ve aşıklık geleneğinde en çok kullanılan telli çalgıları tanıttı. Ud ile kendi bestelerinden de örnekler veren Metin Kara’ya türkülerde öğrenciler de eşlik etti. Ders ses sanatçısı Metin Kara’nın öğrencilerden gelen soruları cevaplamasıyla sona erdi.