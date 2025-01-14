Atatürk Üniversitesi, araştırma kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak Diş Hekimliği Fakültesinde Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölümünü hayata geçirdi.Araştırma Üniversitesi doğrultusunda, araştırma kapasitesini güçlendirecek olan bu yeni bölüm hem akademik hem de bilimsel anlamda üniversiteye katkı sunarken, diş hekimi adaylarının eğitim kalitesini de üst seviyeye taşıyacak.Dünya genelinde diş hekimliği eğitiminde temel diş hekimliği bilimlerinin önemi giderek artarken, bu alandaki gelişmeler mezunların uluslararası standartlara uyumunu kolaylaştırıyor. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gelişmiş ülkelerde temel diş hekimliği bilimleri bölümlerinin yaygın olduğuna dikkat çekerek: "Bu standartlara ulaşmak, mezunlarımızı uluslararası düzeyde daha rekabetçi hale getirecek. Açtığımız bu yeni bölüm, öğrencilerimizin diş hekimliği eğitimine daha sağlam bir temel oluşturmalarına olanak tanıyacak" dedi.“Fakültemizin Bilimsel Üretkenliğini Destekleyeceğiz”Yeni bölüm, disiplinlerarası çalışmalara zemin hazırlayarak Farmakoloji, Patoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin entegrasyonu ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini başlatacak. Bölümün büyümesiyle birlikte farklı bilim dallarının da entegre edilmesi planlanıyor. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, bu gelişmenin Diş Hekimliği Fakültesine bilimsel anlamda güç katacağını belirterek: “Bu bölüm, öğrencilerimizin diş hastalıklarını daha iyi anlamasına ve yenilikçi tedavi yöntemleri geliştirmesine imkân sağlayacak. Eğitim kalitemizi artırırken, fakültemizin bilimsel üretkenliğini de destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.Atatürk Üniversitesinin yenilikçi yaklaşımıyla kurulan Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü, hem diş hekimliği eğitimine bilimsel bir altyapı kazandıracak hem de bölgedeki sağlık ve eğitim hizmetlerine katkı sağlayacak. Açılan bölüm, öğrencilerin temel bilimlere daha geniş bir perspektiften bakmasına olanak tanıyarak, akademik çıktıları uluslararası standartlara uygun olarak şekillendirecek.