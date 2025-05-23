Iğdır Üniversitesinde iki dönem rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, görevi Prof. Dr. Ekrem Gürel’e devretti. Devir teslim töreninde Prof. Dr. Alma gözyaşlarını tutamadı.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır Üniversitesine rektör olarak atandı. Iğdır Üniversitesinde iki dönem rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, görevi Prof. Dr. Ekrem Gürel’e devretti. Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 8 Eylül Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Ekrem Gürel, "Birçok açıdan stratejik öneme sahip ve üç ülkeyle sınırı olan Iğdır ilinde böylesi etkin ve güçlü bir tarım ihtisas üniversitesinin yer alması, ülkemiz ve bölge ülkeleri için çok önemli yararlar sağlayacaktır. Bu bölgede kurulacak bir serbest ticaret bölgesinin potansiyeli ihtisas üniversitesi ve onur bilim ve hizmetlerini üretecek paydaşları sayesinde çok daha üst düzeylere çıkacaktır. Tüm bu hususların başarı ile gerçekleştirilmesinde kararlı ve güçlü bir üniversite yönetiminin varlığı şüphesiz çok kritik bir öneme sahip olacaktır" dedi.Devir teslim töreninde Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma gözyaşlarını tutamadı. Tören karşılıklı çiçek takdimi ile sona erdi.