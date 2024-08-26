Deprem bölgesi Malatya’da okulların açılmasına kısa bir süre kalırken hayırseverler tarafından öğrencilere okul çantası dağıtıldı.Depremi en ağır şekilde yaşayan illerden biri olan Malatya’da okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilere çanta hediye edildi. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TKTYD) tarafından okulların açılmasına az bir süre kala depremzede öğrencilere okul çantası ile kırtasiye malzemeleri yardımında bulundu. Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde yapılan dağıtımda öğrenciler kendilerini unutmayan hayırseverlere teşekkür etti. Derneğin Malatya İl Başkanı Süleyman Eski, Genel Başkanları Suat Sandalcı ve ekibine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, “Depremzede kardeşlerimizi mutlu etmek için derneğimiz ve iş insanlarımızın katkıları ile çanta ve kırtasiye yardımında bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte Malatya’mız ayağa kaldıracağız ve küllerimizden yeniden doğacağız” şeklinde konuştu.Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise 6 Şubat depreminde ağır hasar alan mahallelerinde yıkımın büyük olduğunu belirterek öğrencilere böylesine bir yardım ile yanlarında olduklarını gösteren işadamlarına ve hayırseverlere teşekkür etti.