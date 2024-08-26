Malatya’da Turgut Özal Viyadüğü’nde 27 Ağustos Salı günü gece yarısı itibariyle 21 gün boyunca karayolları tarafından bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek taraflı sağlanacak.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’ta yaşanan asrın felaketinde bölgede bulunan birçok köprü ve viyadük Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bakıma alınıyor. Bu kapsamda Malatya’da şehrin batı girişi Beylerderesi’nde bulunan Turgut Özal Viyadüğü de bakım ve onarıma alınıyor.Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda viyadüğün 27 Ağustos Salı günü gece yarısından itibaren tek taraflı olarak trafiğe kapatılacağı açıklandı. Ulaşımın 21 gün boyunca tek taraflı yapılacağı belirtilirken onarım çalışmaları kapsamında ilk aşamada Kayseri istikametinden Malatya istikametine doğru viyadüğün tek tarafının taşıt trafiğine kapatılacağı bildirildi.Yetkililer, köprüde özellikle OSB’deki fabrikalardan çıkacak servislerin katılımı ile yoğunluğun oluşmaması adına servis ve ağır tonajlı araçların Kuzey Çevre Yolu’nda bulunan Hekimhan Kavşağını kullanabileceklerini ifade etti.