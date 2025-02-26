Değer Erzincan Ticaret Spor Kulübü faaliyete başladı. Vali Hamza Aydoğdu; Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ve birim amirleriyle birlikte Erzincan Sanayi ve Ticaret Odası sorumluluğunda faaliyete başlayan Değer Erzincan Ticaret Spor Kulübünü ziyaret etti.Spor kulübünde farklı farklı branşlarda kurs gören öğrencilerle ve spor kulübünde bulunan veliler ile bir süre hasbihâl eden ve yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Aydoğdu, çocukların ve gençlerin hem zihnen hem de bedenen gelişimlerini sağlamak için Erzincan Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’ler ve hayırsever vatandaşların destekleriyle bu projenin hayata geçirildiğini belirtti.Proje kapsamında 8’i ilçelerde 12’si il merkezde olmak üzere toplam 20 spor kulübünün açılacağını belirten Vali Aydoğdu, "Kurulan bu spor kulüplerinde çocuklarımıza bir yandan karete, dart, masa tenisi, güreş, jimnastik, kick boks, futbol, voleybol, geleneksel Türk okçuluğu, badminton gibi farklı sportif branşlarda kurslar veriliyor. Aynı zamanda öğrencilerimize ve gençlerimize tarih bilinci, değerler eğitimi, adab-ı muaşeret, Peygamber Efendimizin hayatı konularında da eğitimler vererek öğrencilerimizin ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerini bilen ve bu değerlere saygılı bir nesil olarak yetişmesini sağlamak istiyoruz. Projenin hayata geçmesinde katkısı bulunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize, hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.