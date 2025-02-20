DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile DSİ Bölge Müdürlükleri, suyun bölgede etkin kullanımı için toplandı.DAP İdaresi, toplantıya katılan DSİ Bölge Müdürlükleriyle birlikte, suyun etkin kullanımı ve mevcut tesislerin rehabilitasyonu konularını içeren önemli bir toplantıya imza attı."Suyun Etkin Kullanımı ve Tesis Rehabilitasyonu Projeleri" toplantısı DAP İdaresi başkanlık toplantı salonunda gerçekleşti. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in başkanlık ettiği toplantıya, DAP İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan ve Erzurum, Elazığ, Van, Sivas ve Kars illerinin DSİ Bölge Müdürlerinin yanı sıra Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve mühendisler katıldı. Önümüzdeki yıllarda desteklenecek projelere dair yeni stratejiler geliştirilmesini hedefleyen toplantıda, DAP Bölgesindeki su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, sulama ve içme suyu sistemlerinin iyileştirilmesi konuları masaya yatırıldı.Katılımcıların deneyimlerini paylaştığı ve su yönetiminde karşılaşılan sorunlar üzerine çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda ayrıca, mevcut tesislerin daha verimli hale getirilmesi için yapılacak iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarına da değinildi.Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, bölgesel su projeleri, 2026 yılında başlamak üzere hayata geçirilecek.