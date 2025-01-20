2025 Yılı Yatırım Programı açıklandı. Kamu yatırımlarına yönelik plan ve önceliklerini belirleyen, 2025 yılı Yatırım Programı kapsamında, DAP Bölge Kalkınma İdaresi 73 projeyi 423 milyon 309 bin 879 lira ile destekleyecek.Resmi Gazetede yayınlanan, 2025 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde, Bölge Kalkınma İdarelerinin projeleri önemli bir yer tutuyor. Bu projelerle, bölgenin kalkınması için yatırımlar yapılması hedefleniyor. DAP BKİ tarafından desteklenecek projeler, bölgenin ekonomik büyümesine katkıda bulunarak, yerel halkın yaşam standardını iyileştirmeyi amaçlıyor.Aslan payı, yine tarım ve kırsal kalkınmanınDAP İdaresi’nin 2025 yılında destekleyeceği projelerde aslan payı yine tarım ve kırsal kalkınmanın olacak.Ekonomik kalkınma, istihdam oluşturma, gıda güvenliği, üretimde artış ve sürdürülebilirlik açısından Tarım ve Kırsal kalkınma politikaları hem yerel halkın yaşam kalitesini arttırmak hem de ulusal refahı yükseltmek için büyük bir öneme sahip.2025 yılında, Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında; 21 projeye 104 milyon 979 bin 783 lira, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında 7 adet projeye 79 milyon 333 bin 426 lira, Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi kapsamında 25 adet projeye 188 milyon 996 bin 670 lira DAP ödeneği aktarılacak. Toplam 53 adet tarım ve kırsal kalkınma projesi ise 373 milyon 309 bin 879 lira ile desteklenecek.20 sosyal proje desteklenecekDAP İdaresi, açıklanan 2025 yılı Yatırım Programıyla 20 adet sosyal projeyi destekleyecek. Bu projelere ise toplam 50 milyon lira ödenek aktaracak. Söz konusu projelerden Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Projesi kapsamında 9 adet proje 24 milyon 717 bin 420 bin lira ve Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi kapsamında 11 adet proje ise 25 milyon 282 bin 580 lira olarak yer aldı.Demirdöğen, “Projeler bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlendi”2025 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin, bölgenin var olan kapasitesini artırması ve üreticilerin refahını sağlamasına vesile olmasını dileyen, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, projelerin bölgenin ihtiyacı göz önüne alınarak belirlendiğini söyledi.Yereldeki kalkınma çabalarına tüm yönleriyle destek vermeye çalıştıklarını ifade eden Demirdöğen, bu yıl da desteklenecek projelerde aslan payının tarım ve kırsal kalkınma projelerine ait olduğunu ifade etti. Tarım sektöründe en çok Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projelerine kaynak aktardıklarını dile getiren Başkan Demirdöğen, kamu kaynaklarını isabetli kullanarak, hem istihdamı artırıcı, hem de dönüşümü sağlayacak projeleri desteklemeye çalıştıklarını belirterek, “Onun için önceliğimiz tarım ve kırsal kalkınma oldu” dedi.DAP BKİ kapsamında 15 il bulunuyorAğrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerinin kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi, proje desteklerine başladığı 2013 yılından bu yana çeşitli sektörlere yönelik programlar uygulayarak, bölgede yer alan birçok kamu kurum ve kuruluşunun, yerel yönetimler ile üniversitelerin projelerine finansman desteği sağlıyor.Yürütülen programlar kapsamında, bugüne kadar, Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama, Hayvan İçme Suyu Göletleri, Bitkisel Üretimin Artırılması, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi, Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması, Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve Güneş Enerjisini Destekleme gibi başlıca projeler desteklendi.