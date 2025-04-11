Erzurum’un Oltu ilçesinde çocuklar matematiği daha eğlenceli ve kolay öğrenmek için şenlik düzenledi.Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik’in talimatıyla, Oltu Atatürk İlkokulu’nda öğrencilerin matematiği daha kolay ve eğlenceli öğrenmeleri amacıyla "Matematik Bilim Şenliği" düzenlendi. Etkinlikte, öğrenciler ailelerinin desteğiyle hazırladıkları matematik materyallerini sergiledi.Serginin açılış kurdelesi, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin tarafından kesildi. Proje sahiplerinden materyaller hakkında bilgi alan protokol üyeleri, öğrencilerin çalışmalarını büyük bir ilgiyle inceledi.Bilim şenliğinin ardından, okulun çok amaçlı toplantı salonunda 4-A, 4-B ve 4-C sınıflarından üçer öğrencinin katıldığı bilgi yarışması düzenlendi. 10 asıl ve 5 yedek sorudan oluşan yarışmada, tüm sınıflar asıl sorularda tam puan aldı. Yedek sorulara geçilmesiyle birlikte 4-B sınıfı öğrencileri üstün başarı göstererek yarışmanın birincisi oldu.Toplamda 3. ve 4. sınıflardan 24 öğrencinin ve velilerin katkılarıyla hazırlanan 20 matematik projesi, sergi alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar, öğrencilerin matematiksel becerilerini takdir etti.