BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan Psikolog Filiz Kesici Dağ ve Sosyal Çalışmacı Mehmet Şirin Ersin’in öncülüğünde, Bitlis merkezde görev yapan sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler ve okul müdürlerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.Eğitim, çocuk istismarıyla mücadeleye yönelik farkındalığı artırmak ve Çocuk İzlem Merkezi’nin (ÇİM) işleyişi hakkında bilgi vermek amacıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında; çocuk istismarının tanımı, Çocuk İzlem Merkezi’nin (ÇİM) işleyişi, yasal mevzuatlar ve süreç detayları katılımcılarla paylaşıldı. Psikolog Filiz Kesici Dağ, çocuk istismarı ve ihmali hakkında genel bilgiler sundu.Ayrıca, çocuklara yönelik cinsel istismar türleri, bu durumun düşündürebileceği ipuçları ve çocukluk çağındaki cinsel istismarların uzun vadeli etkileri detaylı şekilde anlatıldı.Sosyal Çalışmacı Mehmet Şirin Ersin ise çocuk cinsel istismarıyla ilgili yasal mevzuat, Çocuk İzlem Merkezi’nin tanımı ve işleyişi, istismar vakalarının ÇİM’e bildirilme şekilleri ve süreç yönetimi hakkında kapsamlı bilgi verdi. Ersin, katılımcılara istismar durumunda izlenmesi gereken hukuki yollar ve kurumlar arası koordinasyonun önemini de anlattı.