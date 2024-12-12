HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Cennet ve Cehennem Vadisi tamamen karla kapandı.Yaz-kış doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Cennet ve Cehennem Vadisi, doğaseverlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Yılın 12 ayı boyunca 4 mevsimi yaşayan Cennet ve Cehennem Vadisi, 20 bin yıllık buzullarıyla da dikkat çekiyor. Kış mevsiminin gelmesiyle Cennet ve Cehennem Vadisi tamamen karla kaplanırken, içinde geçen dereler ise tamamen buz tuttu. Bölgede doğa yürüyüşü yapan doğasever Ahmet Güldal, yaşanan kış güzellikleri fotoğrafladı. Her hafta olduğu gibi doğa yürüyüşlerine devam ettiğini belirten Ahmet Güldal, “Bu hafta rotamız Hakkari ve Yüksekova arasında yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi oldu. 4 mevsimi yaşayan vadi, kışın gelmesiyle tamamen karla kaplanırken, içinden geçen dereler ise buz tuttu. Ben o güzellikleri tek tek kayıt altına aldım. Burası her şekliyle insanı cezp ediyor” dedi.