Erzincan Tarım ve Orman il Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, yaz sezonu öncesinde köy köy dolaşarak tarım alanlarında zarara yol açan hastalık ve zararlılar konusunda çiftçileri bilgilendirdi.Erzincan’da sebzecilik ve meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı merkez ve Üzümlü ilçesine bağlı köylerde; Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kahverengi kokarca, Akdeniz meyve sineği ve tarla faresinin zararlıları ile meyve ağaçlarından görülen monilya hastalığı konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.Hastalık ve zararlıların ekonomik olarak vereceği zararların önlenmesine yönelik çalışmalara şimdiden başlayan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, özellikle hastalık ve zararlılarla mücadelede kültürel önlemlerin önemine değindiler. Ekipler, hastalık ve zararlılarla mücadelede konusunda çiftçilere bilgilendirici broşürler dağıttılar.