Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), meslek komitelerinin talepleri doğrultusunda "Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitim Semineri" düzenledi.Meclis üyeleri, 1, 6, 7, 19 ve 20 numaralı meslek komite başkanları ve üyeleri ile gıda ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteren firma yetkililerinin katılım sağladığı seminer, ETSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.Hijyenin Önemi ve Gıda Güvenliği Riskleri Ele AlındıSeminerde ECOLAB Türkiye Eğitim Müdürü Mustafa Emirli konuşmacı olarak yer aldı. Emirli, hijyenin sağlığın korunmasında en etkili ve en maliyet etkin yöntemlerden biri olduğunu vurgulayarak, işletmelerde hijyen uygulamalarına gereken önemin verilmemesi durumunda sağlık risklerinin ciddi boyutlara ulaşabileceğine dikkat çekti.Gıda güvenliğinin, işletmeler ve tüketiciler açısından hayati öneme sahip olduğu belirtilen seminerde, gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin bertaraf edilmesi için alınması gereken önlemler katılımcılarla paylaşıldı.Sahte ve Tağşiş Ürünlere Karşı Önlem ÇağrısıSeminerde ayrıca, enflasyonist dönemlerde sahte ve tağşiş ürünlerin artışına dikkat çekildi. Bu tür ürünlerin halk sağlığı açısından oluşturduğu risklere vurgu yapılırken, güvenilir üreticilerden temin edilen gıda ürünlerinin tercih edilmesinin gerekliliği özellikle vurgulandı. Kaliteli gıda ürünlerinin doğru yöntemlerle muhafaza edilmemesi ve hijyen standartlarına uyulmaması durumunda büyük sorunlar yaşanabileceği ifade edildi. Katılımcılar, hijyen uygulamalarına ilişkin sorularını yönelterek, uzmandan detaylı bilgiler aldı.ETSO’dan Sektörel Eğitimlere Devam SözüSeminer, soru-cevap oturumunun ardından sona erdi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, sektör temsilcilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla bu tür eğitim seminerlerine düzenli olarak devam edileceğini belirterek, ticaret ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğini açıkladı.