Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından okul servis şoförleri bilgilendirildi.Çemişgezek ilçesinde 2024-2025 eğitim yılının başlaması dolayısıyla, okul servis şoförlerine yönelik kapsamlı bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, şube müdürleri ve servis şoförlerinin katıldığı toplantıda, ilçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılında servis şoförlerinin dikkat etmesi gereken hususlar, okul servis araçlarının yönetmeliği hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, toplantının amacının öğrenci güvenliğini artırarak servis araçlarının düzenli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak olduğunu ifade etti.