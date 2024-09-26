Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği “Genç Fikirler, Büyük Adımlar” söyleşi programının konuğu Abdurrahman Uzun oldu. Programa, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve çok sayıda vatandaş katıldı.Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen söyleşi, Abdurrahman Uzun’un katılımıyla Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Uzun, gençlere yönelik motivasyon dolu bir konuşma yaptı.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, söyleşi öncesinde kısa bir açılış konuşması yaparak gençlere hitap etti. Taşkın, konuşmasında gençlerin fikirlerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Gençler bizim geleceğimizdir. Onların fikirleri ve enerjisi, şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak en büyük güçlerden biridir. Biz de Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizi her zaman destekleyeceğiz ve onların büyük adımlar atabilmesi için gerekli tüm imkânları sağlayacağız. Bu tür söyleşilerle fikir dünyalarını genişletmeye ve onlara yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz” dedi.Abdurrahman Uzun’un konuşmasıyla devam eden söyleşide, gençlerin büyük düşünmeleri ve cesur adımlar atmaları gerektiği vurgulandı. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve vatandaşların da katılım sağladığı program, samimi bir atmosferde sona erdi.