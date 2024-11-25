Çalışma hayatına nefes aldıracak Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) Türkiye’de ilk kez ETSO’da imzalandı.Erzurum’da, işverenlerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım atıldı. Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı İşbirliği Protokolü (NİYEP), Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdulkadir Mutlu, Erzurum Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ensar Korucuk ve 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya’nın katılımıyla imzalandı.Protokol, Türkiye’de ilk defa Erzurum’da hayata geçiriliyor. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) öncülüğünde, kentte kamu ve özel sektör iş birliğiyle uygulamaya alınacak olan bu model, nitelikli iş gücünü artırma noktasında öncü bir rol üstleniyor. Protokol kapsamında başvurular ETSO tarafından alınacak ve süreç kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacak.Nitelikli iş gücü ve sektörel kalkınmaProtokol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle, 23 Eylül 2024 tarihinde imzalanan genel çerçeve anlaşmasının bir parçası olarak uygulanacak. Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu, Erzurum Ticaret Borsası, Odalar ve Borsalar ile İŞKUR’un desteğiyle hayata geçirilen bu proje, kamu ve özel sektör iş birliğiyle teknik ve mesleki eğitimler düzenleyerek sektörel ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. Erzurum’un ekonomik büyümesine katkı sağlayacak bu girişim, diğer iller için de örnek teşkil edebilecek bir model sunuyor.Katılımcılara tam destekProje kapsamında, işverenlerden gelen talepler doğrultusunda ve ETSO tarafından oluşturulan komisyon tarafından uygun görülen mesleklerde eğitim programları düzenlenecek. Katılımcılara asgari ücret seviyesinde ödeme yapılacak ve bu süre zarfında Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası Meslek Hastalıkları Primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.Protokol çerçevesinde, Erzurum’da 27 firma için yaklaşık 1000 kişilik bir iş gücü talebi mevcut. Firmaların talepleri doğrultusunda eğitim programlarının en kısa sürede başlaması planlanıyor. Eğitimler tamamlandığında, katılımcıların ilgili firmalarda istihdam edilmesi hedefleniyor.Vali Çiftçi ve Başkan Sekmen’den tam destekProtokolün imza töreninde konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, NİYEP’in şehrin ekonomik kalkınması açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Vali Çiftçi, “Bu proje, Erzurum’un sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak. Nitelikli iş gücüne olan talebimizi bu programla karşılayacak ve şehrimizi ekonomik anlamda bir üst seviyeye taşıyacağız” dedi.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, NİYEP’i şehrin kalkınma hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak nitelendirerek, “Belediye olarak bu projeye tam destek veriyoruz. Hem sanayi hem de hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan iş gücünün Erzurum’da yetiştirilmesi, şehrimizin gelişimi için kritik bir öneme sahip. Bu proje, ekonomik dinamizmi artıracak ve istihdamı güçlendirecek” ifadelerini kullandı.Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi’nden akademik destekProtokol imza töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, NİYEP’in sadece sektörlere değil, bireylerin mesleki gelişimine de katkı sağlayacağını belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu, “Bu program, Erzurum’un ekonomik kalkınmasının yanı sıra üniversitelerimizin bilgi birikimini sahaya aktarması için önemli bir fırsat sunuyor. Üniversite olarak bu projeyi akademik anlamda destekleyecek, ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacağız” dedi.Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez ise, üniversitelerin bu tür projelerde aktif bir rol üstlenmesinin önemine dikkat çekerek, “ETÜ olarak NİYEP kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve uygulamalarda, modern teknoloji ve bilgi altyapımızla iş dünyasına destek vermeye hazırız. Bu protokol, sadece bir iş gücü yetiştirme projesi değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik geleceğine yapılan bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.Başkan Özakalın: “Bu protokol, özel sektörün gelişimi için nitelikli işgücü istihdamı açısından önemli”Başkan Özakalın, protokolün Erzurum’un iş dünyası için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirirken, aynı zamanda işgücü piyasasına önemli katkılar sağlayacağız. Bu iş birliği, şehrimizin kalkınmasında önemli bir rol oynayacak. Başvuruların, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan çalışma komisyonuna yapılacağını belirten Başkan, bu komisyonun hem işverenlerin taleplerini hem de kursiyerlerin beklentilerini dikkate alarak en verimli eşleştirmeleri gerçekleştirmek için titizlikle çalışacağız.” dedi.Maliyet işverenlere fazla maddi yük yansıtılmayacakNİYEP kapsamında işverenler, mevcut çalışanlarının %50’si oranında kursiyer talep başvurusunda bulunabilecek. Kursiyerlerin maaş ve genel sağlık sigortası (GSS) giderleri, 6 ay boyunca İŞKUR tarafından karşılanacak. İstihdam edilen kursiyerler için işverenlere 12 ay süreyle %60 oranında ek destek sağlanacak.Bu durum, hem işverenlerin yükünü hafifletirken hem de işgücü piyasasına nitelikli bireylerin kazandırılmasını hızlandıracak.Protokol, Erzurum’da hem istihdamı artıracak hem de sanayi ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan iş gücünü bölgeye kazandıracak şekilde uygulanacak.