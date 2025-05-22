Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ’un katılımlarıyla, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne devredilecek binalarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda; Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, YİKOB Yatırım İzleme Müdürü Yılmaz Aktaş, MSB İnşaat Emlak Erzurum Bölge Komutanı, MSB Gıda Mühimmat Komutanı, MSB Bando Komutanı ve MSB İstihkâm Şube Müdürü hazır bulundu.