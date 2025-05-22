Erzurum’da Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı önemli başlıklarda bir çok konu karara bağlandı.Vali Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) düzenlenen "Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı"na başkanlık etti.Hayvan Koruma Kurulu Toplantısında; İl Hayvanları Koruma Kuruluna Kaymakamlıkların dâhil edilmesi, hayvan barınakları ve ilgili hizmetlerin, oluşturulan heyet tarafından yerinde denetlenmesi, İl İzleme Komisyonu kurularak, denetim verilerinin düzenli raporlanması, Belediyelerce sahipsiz hayvanların en yakın bakımevine teslim edilmesi, yerel yönetimlerin, sahipsiz hayvanlara yönelik plan ve proje raporlarını Valiliğe ve DKMP’ye iletmesi, Nüfusu 25.000’in altındaki belediyelerin, sahipsiz hayvan hizmetleri için bütçelerinde yeterli ödenek ayırması, yeterli sayıda veteriner hekimi bulunmayan belediyelerin, özel hizmet alımı veya eğitimli personelden yararlanması, barınağı olmayan belediyelerin, geçici istasyon kurarak hayvanları barınaklara düzenli transfer etmesi, hayvanlara kötü muamele ve ihmal ihbarlarının hızlı bir şekilde değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması, CİMER ve 112 ihbar hatlarına dikkat çekmek için farkındalık çalışmalarının yapılması, sahipsiz hayvanların uygunsuz şekilde bırakılmasını engellemek için kolluk birimlerinin denetimlerini artırması ve sahipsiz hayvanların neden olduğu olayların soruşturulması ve sorumlu personelle ilgili işlem yapılması karara bağlandı.