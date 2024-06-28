MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki çiftçiler, bakanlığın verdiği hububat alım fiyatları ile Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım ve randevu sistemi hakkında bilgilendirildi.Bulanık Ziraat Odasında düzenlenen bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, Bulanık’ta TMO tarafından hububat alımı ve ofis randevuları hakkında çiftçileri bilgilendirmek amacıyla toplantı yaptıklarını belirtti.Muş TMO Müdür Yardımcısı Mehmet Göngür ise randevulu alımı hasatla birlikte yapmayı planladıklarını belirterek, “Bu yıl ekinleriniz çok güzel görünüyor. İnşallah geçen yıldan daha fazla verim alırız. Ofis olarak çiftçilerimizin hububatını nasıl alırız diye programlar yapıyoruz. Ziraat odası ve ilçe tarım müdürlükleri vasıtasıyla sizleri bilgilendireceğiz. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan üreticilerimiz başvurabilirler. En az 5 ton ve en fazla 50 ton günlük alabiliyoruz. Maksimum 150 ton olacak. Bu yıl ofis olarak ihracatı açtık, ithalatı kapattık. Ürünlerinizi aldıktan 45 gün içerisinde ödeme yapılacak. Bu alım seyrimize göre de değişebilir. Erkende ödeme yapılabilir. Dampersiz araç kabul etmeyeceğiz. Bulanık ilçesinde üç yerde alım yapmayı planlıyoruz. Randevu sistemi dışında alım yapmayacağız. Bir kişi 50 ton randevu almışsa 150 ton veremez. Elli tonu çiftçimiz teslim edecek. Tekrar randevu sisteminde randevu alacaktır. Biz buğdayı alırken protein değerlerine bakıyoruz. Ona göre sınıflandırma yapılıyor. Bu yıl ki alımlarda daha dikkatli olacağız. Çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Bakanlığımız, hububat alım fiyatları ve fark ödemesi desteğinin belirlediğini duyurdu. Ürünlerinizi perten cihazı ile alacağız. Ürünlerinizin kalitesine göre fiyat biçeceğiz” diye konuştu.Çiftçilerin sorularının da yanıtlandığı toplantıya Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz da katıldı.