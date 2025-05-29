MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri dahilinde yıl sonu sergisi açıldı.Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda yıl boyunca hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışı Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, törene katılanlara teşekkür ederek, "Bu kurslar sayesinde kursiyerlerimiz var olan yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Onlar da kurslarda emek sarf ettiler ve müfredat dâhilindeki eğitimleri kursiyerlerle buluşturdular. Bu vesileyle Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bu kursları çeşitlendirmemiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğine bağlı. Bu konuda işbirliği yapan kişi ve kurumlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bu işbirliğinin artmasını temenni ediyorum. Birlikte çalışmayı ne kadar koordineli bir şekilde başarırsak daha verimli, daha güzel ve faydalı sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz. Yıl sonu sergimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı ise 2024 - 2025 eğitim öğretim yılında 103 kursta 2 bin 100 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi.Konuşmaların ardından Kaymakam Koşansu ve beraberindekiler, sergiyi gezerek kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru ürünler hakkında bilgi aldı.