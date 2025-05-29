Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Şehit Aileleri Derneğinin Şehitler anısına düzenlemiş olduğu mevlid programına katıldı.Programın ardından açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, "Bu vatanın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar, gösterdikleri büyük fedakârlıklarla bu toprakları bizlere emanet ettiler. Bizlere düşen görev, onların hatırasını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmaktır. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır ve metanet versin" dedi.Mevlid programına şehit aileleri, gaziler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.