MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü, “Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında etkinlikler gerçekleştirdi.Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Rüstemgedik Beldesi Kur’an Kursu, Hanım Kültür Merkezi, Hazreti Ömer Kur’an Kursu ve Bulanık Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik eğitim düzenlendi. Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Serviks Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında serviks kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı.Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, serviks kanserinin erken teşhisle tedavi edilebilen bir hastalık olduğu belirtilerek, “Serviks kanserine karşı en etkili koruma yöntemlerinin başında, düzenli tarama testlerinin yapıldığı ve HPV testi ile bu hastalığa yönelik risklerin belirlendiği ulusal tarama programları bulunuyor. Bu tür programlar, hastalığın önlenebilir bir durum olmasını sağlarken, erken teşhis sayesinde tedavi oranlarını önemli ölçüde artırıyor. Serviks kanseri tarama testleri ve erken teşhis ile tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Ulusal tarama programlarımız ve farkındalık çalışmalarımızla daha sağlıklı ve bilinçli bir toplum olma yolunda birlikte hareket ediyoruz. 30-65 yaş arası kadınlarımızı, ücretsiz olarak yaptığımız HPV tarama testi için sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz” denildi.