Ağrı’da 14’üncü Ulusal Fotoğraf Yarışması Sergi açılışı yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı’nca her yıl ülke çapında ve farklı kategorilerde düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren 120 eser Kültür ve Kongre merkezinde sergilendi. “Tarım ve İnsan” temalı sergide vatandaşların ziyaretine sunulan resimler büyük beğeni topladı. Açılışa Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve kurum müdürleri de katılım sağladı. Sergi 28-30 Ocak’a kadar ziyarete açık olacak.