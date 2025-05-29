MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde ilkokul öğrencilerine sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi hayata geçirildi.Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek, onları sağlıklı, bilinçli ve mutlu bireyler olarak geleceğe hazırlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda başlatılan ‘Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ projesi için Bulanık’ta tanıtım programı düzenlendi. Bulanık Yüzüncü Yıl İlkokulunda gerçekleştirilen programda konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, devletin çocuk sağlığına sadece tıbbi bir mesele olarak bakmadığını, aynı zamanda bir kalkınma meselesi olarak baktığını söyledi. Fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı bireylerin, yarının üretken ve vicdanlı toplumları inşa ettiğini belirten Koşansu, "Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, düzenli uyku, hijyen kuralları, hareketli yaşam ve psikolojik iyi oluş hali tüm bunlar, çocuklukta kazanıldığı sürece bireyin ömrü boyunca ona rehberlik eder. Bugün öğrendiklerinizi burada uygulayın. Elinizi yıkamayı unutmayın, meyve yemeyi ihmal etmeyin, oyun oynarken hareket edin, bolca gülümseyin. Çünkü siz ne kadar sağlıklı olursanız, ülkemizin geleceği o kadar iyi olur" dedi.Program kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı beslenme, aile hekimliği uygulamaları, ağız ve diş sağlığı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kurulan stantlarda çocuklar ve velilere temel sağlık, güvenlik ve ilk yardım konularında broşürler dağıtıldı.