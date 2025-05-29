Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Şeyhbayram Mahallesi’nde devam eden temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Temizlik çalışmalarında görev alan personelle bir araya gelen Başkan Geçit, "Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplumun temelidir. Bu anlayışla mahallelerimizdeki temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz." dedi.Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü temizlik hizmetleriyle vatandaşlara hijyenik ve düzenli yaşam alanları sunmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında sokaklar süpürülüyor, kaldırım kenarları temizleniyor ve çöp konteynerleri yıkanıyor. Özellikle yoğun kullanılan bölgelerde hijyenin sağlanmasına yönelik detaylı temizlik uygulamaları gerçekleştiriliyor.Rezerv alan ve yerinde dönüşüm bölgelerinde de faaliyet gösteren ekipler, yeni konutların çevresinde oluşabilecek çevre sorunlarını önlemek amacıyla kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor.Şeyhbayram Mahallesi Kadirşinas Sokak’ta devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Geçit, modern temizlik araçları ve ekipmanları hakkında bilgi aldı. Saha çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Geçit, mahalle sakinlerinin taleplerini de dinledi. Çevre temizliği ve halk sağlığının belediyecilik hizmetleri arasında öncelikli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Geçit, "Temizlik çalışmalarımız belirli bir plan dahilinde tüm mahallelerimizde düzenli olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alıyor, gerekli düzenlemeleri hızla yapıyoruz. Temizlik sadece belediye ekiplerinin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.İlçede kurulan yeni yaşam alanlarının temiz ve yaşanabilir olması için özel bir gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Geçit, "Yerinde dönüşüm ve rezerv alan konutlarının çevresinde oluşabilecek sıkıntıları hızlı bir şekilde bertaraf ediyoruz. Çevre sağlığını korumak adına ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor" şeklinde konuştu.İnceleme sırasında Başkan Geçit’e eşlik eden mahalle muhtarları ise yapılan temizlik ve çevre düzenleme hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.