Erzincan İl Müftülüğü tarafından ihtiyaç odaklı Kur’an kursları arasında bilgi yarışması düzenlendi. Programa Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Ardından açılış konuşmasını yapan İl Müftü Vekili Medet Şahin, yarışmanın önemine değinerek kursiyerlere başarılar diledi.Açılış konuşmasının ardından bilgi yarışmasına geçildi. Yarışmaya toplamda 8 Kur’an kursu katıldı. Çekişmeli ve heyecan dolu geçen yarışmanın sonunda Osman Tural Kur’an Kursu ile Mimar Sinan Kur’an Kursu birinciliği paylaştı. Kavakyolu Kuba Camii ve Ahmet Sıtkı Kur’an Kursları ikinci olurken, Yenimahalle Kur’an Kursu üçüncü sırayı aldı.Dereceye giren kurslara birincilere bin TL, ikincilere 750 TL, üçüncülere 500 TL verildi.Yarışmaya katılım sağlayan tüm Kur’an kursu öğreticilerine ise özel hediyeler sunuldu.Hediyeleri, İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci takdim etti. Yarışma sonunda katılımcılar ve izleyiciler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin birlik ve motivasyon açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.