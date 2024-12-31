MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, hayata geçirilen "Kütüphane Buluşmaları" projesi kapsamında ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, ortaokul öğrencileri kurum amirleri ile İlçe Halk Kütüphanesi’nde bir araya gelmeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen ikinci buluşmada, öğrencilerle kurum amirleri "İyilik Timi" kitabını okuyarak tahlil ettiler. Kitap okumanın ardından Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilere sorular sorarak sohbet etti.İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra yorumlama güçlerini de arttırmayı hedeflediklerini belirterek, “Farklı okullardan öğrencilerimizi bir araya getirerek sosyalleşmeleri yolunda da adım atıyoruz” dedi.Buluşmaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Özkan da katıldı. Kitap okumanın ardından öğrenciler film izledi.