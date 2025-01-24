MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başkanlığında “Kaz Projesi Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.Bulanık’ta kaz yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve değerlendirilebilir kaz ürünlerinin ön plana çıkarılması amacıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından destek almaya hak kazanan “Kaz Yetiştiriciliği” projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bulanık Kaymakamlığı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, “Proje ile vatandaşımızın verimli ve daha sağlıklı kazlar üretmesini ve ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak amacındayız. Aynı zamanda kaz yetiştiriciliğinin ilçe genelinde yaygınlaştırılmasını ve ilçe olarak kaz eti üretiminde bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımız sadece kendi ihtiyaçları kadar üretim yapıyordu. İnşallah bundan sonra kaz üretiminden gelir elde edilecek" dedi.Toplantıda, uzmanlar tarafından “Kaz Yetiştiriciliği” projesi kapsamında verilecek eğitimler, eğitimlerin kapsamı, yetiştirilecek kazların ekonomiye katkısı, proje yol haritası, proje sonunda elde edilen ürünlerin markalaşma ve pazarlama konularında bilgiler verildi.