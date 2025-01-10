MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nca (DAKA) 4 yıl önce başlatılan projesi kapsamında günlük 100 ton organik süt elde edilmesi hedefleniyor.İlçedeki Esenlik, Arakonak ve Adıvar köyleriyle Yoncalı beldesindeki üreticileri ziyaret eden Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, DAKA Muş İl Koordinatörü Fuat Özkan ve Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz çiftçilere soğuk zincir projesinin önemi ve ekonomiye katkısını anlattı. İlçenin bir bütün olarak projeye sahip çıkması gerektiğini ifade eden Kaymakam Koşansu, “2020 yılında DAKA desteğiyle yürüttüğümüz projemizi fonksiyonel bir hale getireceğiz. Bulanık ilçemizde 7 köy ve beldede her biri 4 ton kapasiteli olmak üzere toplamda 28 ton kapasiteli süt toplama ünitelerimiz mevcuttur. İlçemiz tarım ve özellikle hayvancılık bakımından bölgede mukayeseli üstünlüğe sahiptir. Nitekim TÜRKVET kayıtlarına göre ilçemiz sağmal hayvan varlığı bakımından Türkiye’de 922 ilçe arasında Ödemiş, Milas ve Siverek’ten sonra 4. sırada yer almaktadır. Tarım ve hayvancılık potansiyelimiz çok yüksek olmakla birlikte bu potansiyelimizi yeterince değerlendirmiyoruz. Asıl amacımız Bulanık’ta var olan potansiyeli katma değerli ürünlere dönüştürmek, etkin bir soğuk ve tedarik zincirini oluşturmaktır. Bu kapsamda ilçemizde 2020 yılında başlatılan projenin kapasitesini artırmak, tarımsal potansiyeli katma değere dönüştürmek ve farklı tarımsal projeleri istişare etmek amacıyla çiftçilerimizle bir araya geliyoruz. Çiftçilerimizin sıkıntılarını yerinde dinliyoruz ve varsa istek ve taleplerini alıyoruz” dedi.DAKA Muş İl Koordinatörü Fuat Özkan ise tarım ve hayvancılığın Bulanık ilçesi için önemli bir sektör olduğunu belirterek, “Amacımız ilçemizde tarım ve hayvancılıkta nitelikli projeler geliştirmektir. Daha önceki yıllarda sütlerin toplanması ve arzı konusunda problemler yaşanmaktaydı. Biz de onun için 2020 yılında Bulanık ilçesinde 7 köy ve beldeyi pilot bölge olarak belirledik ve bu köy ve beldelerimizde süt toplama üniteleri kurduk. Kuruluş amacımız, çiftçilerimiz ürettikleri ürünlerin değer fiyatına piyasaya sunulması ve işleme tesislerinin/sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddeyi ise hijyenik ve yeterli miktarda sağlamaktır. Projenin başarılı ve sürdürülebilir olması için 4 yıldır çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız siz değerli üreticilerimize tarım ve hayvancılık alanında daha farklı projeler sunmaktır. Sütün piyasaya süreklilik içinde arzının sağlanması, üreticilerimizin rekabet gücünü artırır, tarım ve hayvancılık alanında daha fazla gelir elde etmesini sağlayacaktır. Bulanık ilçemizde hayata geçirilen proje, bakanlık tarafından örnek gösterilen projelerden bir tanesidir” diye konuştu.