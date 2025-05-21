Muş’un Bulanık İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur’an kursları tarafından yılsonu etkinliği düzenlendi.Program açılışında konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Bugün burada sadece bir yılsonu değil, aynı zamanda minik yüreklerin sabırla, sevgiyle ve imanla büyüdüğü bir eğitim yolculuğunun meyvelerine tanıklık etmek üzere toplandık. Kur’an-ı Kerim’in ışığıyla tanışan, Peygamber sevgisiyle büyüyen bu güzel çocuklarımızın mutluluğuna hep birlikte paylaşıyoruz. 4-6 yaş Kur’an kurslarımız, sadece Kur’an harflerini öğrenmekle kalmıyor; çocuklarımızın karakterine dürüstlüğü, dilin güzelliği, kalbin merhameti ve davranış ahlakını işliyor. Bu yaşlar, insanın kişiliğinin şekillendiği en kıymetli dönemdir. Bu dönemde verilen sevgi temelli, oyunlarla harmanlanmış, değer odaklı eğitim; çocuklarımızın hayat boyu taşıyacağı sağlam bir temel oluşturur. Bu kapsamda bizlerde kurslarımızı önemsiyoruz. 5 sınıf ve 50 öğrenci olarak devam eden bu kurslarımız seneye daha fazla olacak. Rabbim, bu güzel çocuklarımızı ilimle, hikmetle ve imanla donatılmış bireyler olarak yetiştirmeyi nasip etsin. Vatanına, milletine faydalı evlatlar olmalarını nasip etsin" dedi.Bulanık İlçe Müftü Vekili Harun Özkemen’in de bir konuşma yapmasının ardından çocuklara belgelerinin verilmesiyle program sona erdi.