MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği yılsonu etkinliği büyük beğeni topladı.Bulanık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yılsonu şenliği büyük ilgi gördü. Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel’in de katıldığı programda gazetecilere açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Abdulkerim Dağdeviren, okulun mesleki eğitime olan katkısına dikkat çekerek, "Bugün burada sadece bir yılsonu etkinliği değil, aynı zamanda mesleki eğitimin toplumla buluşmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.Halk oyunları gösterisi ve kostüm defilesinin ardından program sona erdi.