Karacabey Atçılık Merkezinde açılacak olan nalbantlık kursunda başarılı olan kursiyerler, Elazığ Hipodromunda iş sahibi olabilecek.Karacabey Atçılık Merkezinde 2 Eylül 2024’te nalbantlık kursu açılacak. Konaklama imkanının verileceği kursta kursiyerlere bir miktar ücret de ödenecek. 6 ay sürecek olan kursların ardından başarılı olanlar, Türkiye’deki hipodromlarda istihdam edilebilecek.Konu ile ilgili bilgi veren Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, "Kamuya fayda sağlama amaçlarımızdan birisi de bulunduğumuz illerimizde ve tesislerimizde o bölgedeki halka istihdam sağlamaktır. Yine bugün burada güzel bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Atçılık sektöründe önemli bir yeri olan nalbantlık mesleğine adım atmak isteyen gençleri Karacabey Atçılık Eğitim Merkezine bekliyoruz. Sektördeki hizmet kalitesinin arttırılması ve kendi alanlarında dünya standartlarında eğitim almış nalbantlar yetiştirmek için düzenlenen nalbantlık eğitiminin ikincisi başlayacak. Karacabey Atçılık Eğitim Merkezinde 2 Eylül 2024’te başlayacak olan proje 6 ay sürecek olup bu eğitimi dünyanın önde gelen nalbantlık okullarından Kentucky Horseshoeing School’da eğitmenlik yapan, aynı zamanda okulun kurucusu ve sahibi olan Mitch Taylor tarafından verilecek. Bu süreçte arkadaşlarımıza hipodromlarımıza ve tesislerimizde ayrıntıları verilecek olmakla beraber, yatılı olacak olup birçok ihtiyaçları kuruluş tarafından karşılanacaktır. Bugün buradan Elazığlı hemşerilerimizi bu iş imkanına ve kaliteli mesleğe davet ediyorum" dedi.