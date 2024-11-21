Ülkemizde yaptığı başarılı projelerle dikkatleri üzerine çeken TETİŞ Yapı, Elazığ'a kazandırdığı ve muhteşem mimarisi ile göz kamaştıran ELYSİUM AVM projesinin 3.yıl mutluluğunu yaşıyor.

14 Ekim 2021 tarihinde açılan ELYSİUM AVM, 3.yılında %100 doluluk oranı ve göz kamaştıran markalarıyla hem Elazığ’a hem de bölgeye kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. Bünyesinde lüks giyim, çocuklar için oyun alanları, elektronik, ev yaşam, yemek, kafeterya ve çeşitli diğer hizmetleri sunan ELYSİUM AVM 3 yıldır Elazığ ekonomisine büyük katma değer sağlıyor. %100 dolulukla hizmete devam eden ve bünyesinde 1500’e yakın kişiye istihdam sağlayan ELYSİUM AVM bölgenin göz bebeği olmaya devam ediyor. ELYSİUM YAŞAM KOMPLEKSİ kapsamında hayata geçirilen ELYSİUM CADDE projesinde 20’ye yakın açılan kafe ve restoranlar şehrin yeni buluşma ve cazibe merkezi haline gelmiştir.

"ELAZIĞ VE BÖLGE HALKININ BULUŞMA NOKTASI"

Elazığ'a kazandırılmış olan bu yatırımın önemine dikkat çeken AVM Müdürü Murat BALÇIK yaptığı açıklamada, TETİŞ Yapı bünyesindeki ELYSİUM Park AVM’yi halkın aradığı her şeyi bulabildiği, kolay ulaşılabilir konumda olması, kaliteli ve güvenli hizmet sunulması açısından şehre değer katan bir yatırım olarak değerlendiriyor. ELYSİUM Park AVM’nin kalitesini çok daha üst seviyelere çıkarmak ve Elazığ halkına bu hizmeti eksiksiz niteliklerle sunmak için tüm çalışanlarımızla hız kesmeden yola devam edileceğini belirtti.

"FOUR POİNT BY SHERATON ÇOK YAKINDA ELAZIĞ’IN HİZMETİNDE !”

Öte yandan Müdür BALÇIK yaptığı açıklamada, TETİŞ Yapı’nın ülke geneli yapmış olduğu başarılı projelerine bir yenisini daha ekleyerek, SHERAON OTEL’ in çok yakın bir zamanda açılacağını da duyurdu.TETİŞ Yapı’nın başarılı projesi olan ELYSİUM AVM’ nin Elazığ ve bölge insanlarının buluşma noktası ve kaliteli hizmet sunmasından mutluluk duyduklarını ve bu hizmete bir yenisini ekleyerek Elazığ’a prestij kazandıracaklarını belirten BALÇIK, SHERATON OTEL’ İNDE çok yakında hizmete gireceğini ve Elazığ’a yeni bir katma değer kazandıracağını belirtti.