HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de böbrek yetmezliği sebebi ile tedavi gördüğü hastanede vefat eden Gazi Güvenlik Korucusu Yusuf Arslan son yolculuğuna uğurlandı.Hakkari Vali Vekili Buğra Karadağ, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ve beraberindeki heyet, böbrek yetmezliği sebebi ile tedavi gördüğü hastanede vefat eden Gazi Güvenlik Korucusu Yusuf Arslan’ın Ağaçdibi köyündeki cenaze törenine katıldı. Resmi törenin ardından Vali Vekili Karadağ, Türk bayrağını Yusuf Arslan’ın çocuklarına teslim ederek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ise başsağlığı dileklerini iletti.