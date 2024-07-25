Tunceli’de, daha çok kavgaları ile bilinen kedi ile köpeğin görüntüsü izleyenleri şoke etti. Usulca köpeğin yanına sokulan kedi, patisiyle yerini yaptıktan sonra köpekten süt emdi.Olay Tunceli merkeze bağlı Atlantı köyünde yaşandı. Taylan Sinbat isimli vatandaş, kedi ile köpeğin yakınlaştığını gördü. Cep telefonunu çıkaran Sinbat, o anları kayıt altına almaya başlarken, hiç ummadığı bir durum ile karşı karşıya geldi. Birbirleri ile didişmeleri ve kavgalarıyla bilinen hayvanların, adeta anne ve yavrusu şeklinde hareket etmesi izleyenleri duygulandırdı. Usulca köpeğin yanına sokulan kedi, patisiyle yerini yaptıktan sonra köpekten süt emdi. O anlar, izleyenlerin de içini ısıttı.