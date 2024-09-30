Bitlis’in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Köprücük köyü mevkiinde meydana geldi. A.M. (34) isimli şahsın yönetimindeki 34 GBS 283 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü A.M. ile yanında bulunan S.M. (26), D.M. (bebek), D.N.M. (bebek) ve S.D. (18) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.