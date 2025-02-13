Bitlis’te Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Nida (Kız) Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 8. Bölge Finali" düzenlendi.Bitlis İl Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmaya Bitlis Elazığ Muş Bingöl Diyarbakır Mardin Şırnak Hakkari Van Batman ve Siirt’ten 22 öğrenci katıldı. Öğrenciler jüri üyelerince tecvit kuralları, okuma tarzı, ses ve makam gibi kriterlere göre 100 üzerinden puan derecelendirildi.Bitlis Valisi Ahmet Karakaya yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Gençlerimizin Kuran-ı Kerim rehberliğinde ve Peygamber Efendimizin kılavuzluğunda hayat yolculuğuna devam etmeleri milletimiz için çok önem taşımaktadır. Sevgili gençler çok güzel bir yol tutmuşsunuz. Bu yolda sebatla devam etmelisiniz. İnşallah bu yol hep sizi aydınlıkta tutacaktır. Bu tarz yarışmalarda kaybeden yoktur. Şairin dediği gibi galiptir bu yolda mağlup bile. Bütün çocuklarımız birbirinden güzel bir şekilde kuranı kerimi tilavet ettiler, ama yarışma usulünden dolayı birilerinin birinci ve ikinci olması gerekiyor. Bütün çocuklarımız gönüllerimizin birincisi" dedi.Ortaokul kategorisinde ise Bitlis Merkez İmam Hatip Ortaokulu’ndan Betül Cin birinci, Hakkari Şemdinli İmam Hatip Ortaokulu Sümeyra Dayan, Batman Tepecik İmam Hatip Ortaokulu’ndan Nur Bahar Basnaz üçüncü oldu.Yarışmanın sonunda, liseler kategorisinde Diyarbakır Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zinnur Bozkurt birinci, Elazığ Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Kübra Nur Şahin ikinci, Van Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Eylül Sabra üçüncü oldu.Yarışmada birinci olan öğrenciler, Türkiye finalinde bölgeyi temsil edecek.