Bitlis genelinde çocukların ve gençlerin güvenliği için okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden devam ediyor.Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, "550 okul çevresi, 3 bin 740 şahıs, 144 iş yeri, 93 metruk bina, 441 araç ve 69 yurt çevresi titizlikle incelendi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında yetişmesi için denetimler önümüzdeki günlerde daha da genişletilerek sürdürülecektir" denildi.