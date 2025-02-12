Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini kar yağışı altında sürdürdü.Çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini bekleyen aileler, kentte etkili olan kar yağışına rağmen evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.Yaklaşık 9 yıldır çocuğunun kaçırıldığını söyleyen acılı baba Alaaddin Koçhan, "Ben Ersin’in babasıyım. DEM Parti, oğlumu Bursa’dan götürdü. Ben oğlumu DEM Parti ve PKK’dan istiyorum. Oğlum Ersin neredesin? Neden sesimize cevap vermiyorsun? Bize ‘varım’ ya da ‘yokum’ demiyorsun. 6 yıldır seni bekliyoruz. Gözümüz yollarda oğlum. Dayanamaz hale geldik. Çık gel. Yeter oğlum, bize bunu çektirdiğin. Birilerinin sözüyle hareket etme. Bunun sonu yok. Bu yolun sonu ölümle biter. Dönüşü yok. Oğlum neredeysen çık gel" dedi.8 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden Şahinaz Özcan ise "Oğlum sekiz yıldır kayıp. Hiçbir haber alamadım. 40 yıldır PKK’nın hali böyle. Yeter artık. Bu hak mı, hukuk mu? Onların da çocukları var. Evlatları bir gün geç gelse dayanabilirler mi? Allah var Allah! Allah’tan da mı korkmuyorlar? Oğlum sesimi duyuyorsan dön gel. Devletine teslim ol. Yeter artık. Dağda tek bir kişi kalana kadar ben buradayım. Kış olsun, yağmur olsun, çamur olsun. Ben her zaman burada olacağım" şeklinde konuştu.