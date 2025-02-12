Van’da bir grup dağcı, Erek Dağı’nda buzul mağaralarının bulunduğu alana başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 15 dağcı, yaklaşık 3 saat süren zorlu tırmanışla karla kaplı 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı’ndaki şelale ve buz sarkıtlarının bulunduğu mağaraya ulaştı. Burada, sarkıt ve dikitlerin oluştuğu mağarayı ve yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki buz tutan şelaleyi inceleyip fotoğraf çeken dağcılar, ardından inişe geçti. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Kulüp olarak her yıl Şubat ayında tırmanışımızı gerçekleştiriyoruz. Erek Dağı’ndaki buzul şelalesi kış mevsiminde tamamen buzul hali almaktadır. Buzulların altında ise mağaranın içi güzel buzul sarkıtlarıyla güzel bir şölen oluşturmaktadır. 15 kişilik bir ekip olarak başarılı bir tırmanış gerçekleştirdik. Ekibimizin hem kondisyon hem yüksek irtifa arama kurtarma konusunda bir nevi antrenman şeklinde yapılan tırmanış aynı zamanda kök rotaları çığın oluşabilecek alanların öğrenilmesi ve bilgi sahibi olması konusunda ekip bilgilendirilmektedir. 3 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından buzla kaplı buz sarkıtlarına ulaştık. Kar örtüsü sert olduğu için yavaş hareket ettik. Sorunsuz bir şekilde tırmanışımızı gerçekleştirdik" dedi.